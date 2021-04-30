Бывшую солистку «Тату» утвердили для участия в праймериз «Единой России»

Бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что утверждение звезды прошло единогласно, так как все ее документы в порядке. Однако это решение может быть аннулировано, если до 16 мая Волкова не опубликует два ролика на сайте «Предварительное голосование — 2021».

В беседе с газетой «Московский комсомолец» концертный директор певицы Екатерина Дорош прокомментировала ее решение пойти в политику, назвав его странным. «Я без понятия, почему она приняла такое решение. Для меня это стало неожиданностью. Со мной она не советовалась и не предупреждала заранее. Я только в новостях узнала об этом», — отметила она.

По словам Дорош, она созванивалась с исполнительницей, но та сказала, что не собирается давать объяснения своему поступку. Директор утверждает, что ей артистка также не дала никаких комментариев по этому поводу.

28 апреля стало известно, что Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России». Тогда представительница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области рассказала, что певица подала соответствующие документы.