CNN: Лицензия для Украины на Patriot не изменит ситуацию в конфликте

Решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot не изменит ситуацию в конфликте в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal со ссылкой на мнение экспертов.

«С точки зрения изменения статус-кво в войне на Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе это не меняет ничего. Это не деньги, не оборонительная способность, не наступательная способность, это ничего не меняет», — заявил специалист по международным отношениям Тиагу Андре Лопеш.

Эксперт назвал предложение Трампа «жестоким», поскольку оно выглядит привлекательнее, чем является на самом деле, и может быть попыткой Вашингтона переложить ответственность за нехватку Patriot на Киев. Он напомнил, что США уже выдавали аналогичные лицензии другим странам, например Японии, и предостерег от путаницы между разрешением на производство и реальной возможностью выпускать комплексы. «Человек с лицензией на производство хлеба, но без хлебозавода будет голодать не меньше, чем человек без такой лицензии», — пояснил аналитик.

Военный эксперт Агоштинью Кошта выразил сомнение в возможности размещения завода по производству Patriot на Украине из-за отсутствия необходимой промышленной базы.

В Кремле и МИД РФ неоднократно предупреждали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американский лидер отмечал, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.