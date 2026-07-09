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13:51, 9 июля 2026Экономика

В правительстве рассказали о внимании к падению фондового рынка

Замглавы Минфина Чебесков заявил о внимании правительства к падающему финансовому рынку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство России внимательно следит за тем, что происходит на финансовом рынке, и готово отреагировать в случае необходимости. Об этом в кулуарах ХХ Юбилейного международного форума НОКС рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает ТАСС.

По словам чиновника, его ведомство прорабатывает дополнительные меры, «чтобы все-таки вернуться в ту траекторию, в которой нам нужно двигаться», а от бизнес-сообществ, ассоциаций и коллег, работающих на рынке ценных бумаг, уже получены предложения.

«Мы это на себе аккумулировали. Уже провели ряд встреч и внутренних, и на уровне министра финансов по этому поводу», — заключил Чебесков.

Речь идет о быстром снижении российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи падает уже 18-ю неделю подряд, что еще не происходило в истории существования площадки.

Эксперты винят в сложной ситуации негативный новостной фон, который не дает инвесторам поводов для оптимизма. В первую очередь речь идет об отсутствии переговоров по поводу остановки боевых действий на Украине, а также отказе Банка России быстро снижать ключевую ставку. Между тем регулятор опасается ускорения инфляции, а его позиции укрепляют сложности с топливом, которые возникли в стране в последний месяц. На этом фоне эксперты не исключают, что ЦБ придется уже в июле пойти на резкое повышение ключевой ставки.

Ранее пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не видит проблем в снижении индекса Мосбиржи до минимума с декабря 2022 года. По его мнению, для национального фондового рынка абсолютно нормально реагировать на события в регионе и в мире, а правительство занимается вопросом.

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