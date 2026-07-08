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13:24, 8 июля 2026Экономика

В Кремле назвали нормальной волатильность на фондовом рынке России

Песков: Для фондового рынка нормально реагировать на события в регионе и в мире
Вячеслав Агапов
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Для фондового рынка нормально реагировать на события в регионе и в мире. Нормальными назвал подобные перепады пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что правительство занимается вопросом скачков цен.

«Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом», — пояснил он.

Ранее во вторник, 7 июля, индекс Мосбиржи опустился до 2117,5 пункта, что стало наименьшим значением с декабря 2022 года. Текущая неделя — уже 18-я по счету, в ходе которой фондовый рынок снижается, это максимальный период за всю историю существования площадки.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на фондовый рынок России влияют геополитика и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки. Выступая на финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина также не согласилась с высказыванием, что российский фондовый рынок «лежит в руинах».

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