В России не исключили резкого роста ключевой ставки

MMI: Данные по кредитам и инфляции могут заставить ЦБ поднять ставку на несколько пунктов

Данные по росту денежной массы (агрегат М2) в июне и инфляции за последние три недели практически исключают продолжение снижения ключевой ставки Банка России. Об этом говорится в сообщении профильного Telegram-канала MMI.

В годовом выражении М2 увеличился на 13,4 процента после роста в мае на 13 процентов, при этом основной вклад в силу величины нефтегазовых доходов и известных расходов бюджета должен был внести кредит.

Такой результат сам по себе говорит, что банковские ставки находятся на приемлемых для бизнеса условиях, а их снижение приведет к дополнительному давлению на цены, что поставит под вопрос достижение прогноза по инфляции в текущем году.

Однако недельный рост цен третью неделю подряд превышает 0,2 процента, что выводит устойчивую инфляцию на уровень выше десяти процентов. Если до очередного заседания совета директоров ЦБ, намеченного на 24 июля, ситуация не изменится, то регулятору придется резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), то есть поднимать ставку на несколько процентных пунктов, считают в MMI.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, до этого выступавший за быстрое снижение ставки, признал, что ее сохранение в июле на уровне 14,25 процента стало бы хорошим вариантом. При этом он выразил несогласие с таким подходом, поскольку, подчеркнул глава РСПП, цены растут из-за немонетарных факторов, и исправить ситуацию ставкой не получится.

Вместо этого Шохин предложил выделить средства на восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших из-за атак беспилотников, чтобы в стране появился бензин.