Российский бизнес призвал дать денег на ремонт НПЗ

Глава РСПП Шохин заявил о невозможности победить инфляцию за счет ключевой ставки

Победить инфляцию в условиях, когда экономика испытывает сложности с топливом для транспорта, с помощью жесткой денежно-кредитной политики не выйдет. Об этом на выездной сессии Веронского Евразийского экономического форума, которая прошла в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что следует искать баланс между уровнем ключевой ставки Центробанка и стимулированием инвестиций, которые невозможны в текущих условиях в требуемом объеме. В том числе, указал Шохин, деньги необходимо выделить на восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших из-за атак беспилотников.

«Нужно взвешивать, нужно ли бороться с этим явлением, злом, я имею в виду инфляцию, монетарными методами, либо нужно в том числе стимулировать инвестиции», — рассказал глава РСПП.

До этого он признавал, что в последние недели ситуация изменилась и что теперь сохранение в июле ключевой ставки на уровне 14,25 процента выглядит хорошим вариантом. Шохин заметил, что проблемы с топливом отразятся на инфляции, а точнее «не позволят ждать дефляцию в сезон, в августе», что заставит регулятор задуматься об остановке смягчения.