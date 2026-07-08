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15:03, 8 июля 2026Экономика

Российский бизнес призвал дать денег на ремонт НПЗ

Глава РСПП Шохин заявил о невозможности победить инфляцию за счет ключевой ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom

Победить инфляцию в условиях, когда экономика испытывает сложности с топливом для транспорта, с помощью жесткой денежно-кредитной политики не выйдет. Об этом на выездной сессии Веронского Евразийского экономического форума, которая прошла в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что следует искать баланс между уровнем ключевой ставки Центробанка и стимулированием инвестиций, которые невозможны в текущих условиях в требуемом объеме. В том числе, указал Шохин, деньги необходимо выделить на восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших из-за атак беспилотников.

«Нужно взвешивать, нужно ли бороться с этим явлением, злом, я имею в виду инфляцию, монетарными методами, либо нужно в том числе стимулировать инвестиции», — рассказал глава РСПП.

До этого он признавал, что в последние недели ситуация изменилась и что теперь сохранение в июле ключевой ставки на уровне 14,25 процента выглядит хорошим вариантом. Шохин заметил, что проблемы с топливом отразятся на инфляции, а точнее «не позволят ждать дефляцию в сезон, в августе», что заставит регулятор задуматься об остановке смягчения.

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