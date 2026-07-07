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14:06, 7 июля 2026Экономика

Сохранение ключевой ставки в России назвали хорошим вариантом

Глава РСПП Шохин не исключил повышения ключевой ставки из-за проблем с топливом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России на предстоящем июльском заседании совета директоров может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки, а если она сохранится на нынешнем уровне 14,25 процента, то будет хорошо. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он признал, что проблемы с топливом отразятся на инфляции, а точнее «не позволят ждать дефляцию в сезон, в августе», что станет для регулятора поводом для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Вместе с тем глава РСПП уверен, что бороться монетарными способами, то есть ставкой, с немонетарными факторами инфляции неэффективно.

Что касается июньского ослабления рубля, то каких-то положительных моментов для бизнеса Шохин не видит. По его мнению, пока российская валюта не выйдет хотя бы в коридор 80-85 рублей за доллар, вряд ли предприниматели почувствуют облегчение.

Еще в конце прошлой недели Шохин предполагал: или ЦБ в июле снизит ключевую ставку до 14 процентов, или сохранит ее на нынешнем уровне, а в конце июня называл июньское решение регулятора троллингом. Тогда Банк России опустил ставку с 14,5 процента до 14,25 процента годовых.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по-прежнему уверен, что на ближайших заседаниях Центробанк продолжит курс на смягчение ДКП.

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