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08:39, 3 июля 2026Экономика

Банк России предостерегли от повышения ключевой ставки

РСПП: Повышать ставку ЦБ из-за подорожания топлива было бы неправильно
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На ближайшем заседании Банк России или снизит ключевую ставку до 14 процентов, или сохранит ее на нынешнем уровне. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

По его мнению увеличивать ставку в условиях проблем с топливом было бы неверным шагом. Он согласился с тем, что в сложившейся ситуации сложно надеяться на ослабление инфляции, так как от горючего зависят цены на очень многое. Однако это временные факторы.

Шохин также призвал не забывать, что цены растут не из-за наращивания кредитования экономики или расширения спроса. Поэтому для той жесткой политики, которую прежде проводил регулятор, нет серьезных оснований.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если регулятор провел эксперимент и снизил ключевую ставку, то в результате получил бы резкий рост инфляции. В итоге экономика попала бы в стагфляцию.

Также Набиуллина заверила, что ЦБ не фанат высоких ключевых ставок и выступает за доступность кредита.

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