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10:49, 9 июля 2026Экономика

Росстат сообщил о снижении цен почти на все сезонные овощи

«Ведомости»: Почти все сезонные овощи из борщевого набора в январе-мае подешевели
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

По итогам первых пяти месяцев 2026 года в России подешевели практически все сезонные овощи из борщевого набора. Об этом со ссылкой на данные Росстата, а также комментарии экспертов пишут «Ведомости».

Например, картофель и белокочанная капуста в январе-мае в среднем были дешевле почти на 30 процентов, чем годом ранее (52,6 рубля и 42,3 рубля за килограмм соответственно), а репчатый лук и свекла — на 22 процента (46,9 рублей и 45,5 рубля).

Стоимость моркови почти не изменилась — 54,9 рубля. Также незначительно выросли в цене тепличные овощи — помидоры на 2,2 процента, до272,3 рубля за килограмм, а огурцы на 2,2 процента, до 237,4 рубля.

В аналитической компании NTech утверждают, что тенденция в целом удержалась и по итогам июня, хотя огурцы и помидоры подорожали на 18 и 9 процентов.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подтвердил, что борщевой набор в магазинах действительно продается дешевле, чем годом ранее, что связано с хорошим урожаем и практикой сдерживанием цен торговыми сетями.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляции в России замедлилась с 6 до 5,61 процента, что связано с переносом индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 сентября. При этом недельная инфляция с 30 июня по 6 июля, напротив, увеличилась на треть — с 0,22 процента до 0,31 процента.

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