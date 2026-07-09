Росстат сообщил о снижении цен почти на все сезонные овощи

«Ведомости»: Почти все сезонные овощи из борщевого набора в январе-мае подешевели

По итогам первых пяти месяцев 2026 года в России подешевели практически все сезонные овощи из борщевого набора. Об этом со ссылкой на данные Росстата, а также комментарии экспертов пишут «Ведомости».

Например, картофель и белокочанная капуста в январе-мае в среднем были дешевле почти на 30 процентов, чем годом ранее (52,6 рубля и 42,3 рубля за килограмм соответственно), а репчатый лук и свекла — на 22 процента (46,9 рублей и 45,5 рубля).

Стоимость моркови почти не изменилась — 54,9 рубля. Также незначительно выросли в цене тепличные овощи — помидоры на 2,2 процента, до272,3 рубля за килограмм, а огурцы на 2,2 процента, до 237,4 рубля.

В аналитической компании NTech утверждают, что тенденция в целом удержалась и по итогам июня, хотя огурцы и помидоры подорожали на 18 и 9 процентов.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подтвердил, что борщевой набор в магазинах действительно продается дешевле, чем годом ранее, что связано с хорошим урожаем и практикой сдерживанием цен торговыми сетями.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляции в России замедлилась с 6 до 5,61 процента, что связано с переносом индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 сентября. При этом недельная инфляция с 30 июня по 6 июля, напротив, увеличилась на треть — с 0,22 процента до 0,31 процента.