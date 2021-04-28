Бывшая солистка «Тату» пошла в политику

Бывшая солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова пошла в политику — она примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Представительница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области рассказала, что певица уже подала соответствующие документы. Для этого она лично пришла в оргкомитет.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.

В 2020-м Юлия Волкова объяснила разрыв с коллегой Леной Катиной после воссоединения дуэта в 2014 году. Коллектив распался в 2009-м, однако в 2013 году Катина и Волкова дали несколько совместных концертов, а в 2014-м певицы выступили перед церемонией открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. Волкова рассказала, что после этого артисток «начали разрывать звонками, предложениями, концертами». «Начинаются какие-то бытовые моменты, и Лена у нас выходит из самолета и не летит в Словакию», — вспомнила исполнительница. По ее словам, она выступила в Словакии одна, сказав, что ее коллега приболела.