Экс-солистка «Тату» рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине»

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине». Интервью с артисткой опубликовано на канале Premier.

Исполнительница вспомнила, что бывший возлюбленный избил ее, когда они решили расстаться. «Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах», — отметила она и добавила, что проходившим мимо людям пришлось оттаскивать напавшего на нее мужчину.

По словам Волковой, этот человек по-прежнему преследует ее. «Пока я жива, он спокойно жить не будет», — считает певица.

Ранее бывшая участница «Тату» объяснила разрыв со своей коллегой Леной Катиной после воссоединения дуэта в 2014 году. Она заявила, что причиной их разногласий стали бытовые вопросы. Однако в 2014 году Катина говорила о других причинах разногласий. «Помимо многих публичных очень обидных и грубых высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте "Тату", если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы "Тату". Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить», — рассказывала артистка.