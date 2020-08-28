Культура
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Мужчина с тату на все тело удалил уши и поделился планами отрезать кончик носа
Старушки организовали отряд самообороны от обезьян
Главу РУСАДА уволили
Назван способ избежать смерти от сердечной недостаточности
Задержанного ФСБ вора в законе Цезаря отдали под суд за похищение россиян
Отдохнувшие в Турции россияне рассказали о казусах во время отпуска
Меркель раскрыла детали беседы с Путиным по Белоруссии
Лукашенко прокомментировал заявление Путина о резерве силовиков для Минска
Новости партнеров

Экс-солистка «Тату» рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине»

Перейти в «Мою Ленту»
Юлия Волкова
Юлия Волкова
Фото: @official_juliavolkova
Поп против коммунистов
Лолита, танцы Ельцина и Алибасов в Чечне: как развлекалась Россия в год безумных выборов президента

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине». Интервью с артисткой опубликовано на канале Premier.

Исполнительница вспомнила, что бывший возлюбленный избил ее, когда они решили расстаться. «Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах», — отметила она и добавила, что проходившим мимо людям пришлось оттаскивать напавшего на нее мужчину.

По словам Волковой, этот человек по-прежнему преследует ее. «Пока я жива, он спокойно жить не будет», — считает певица.

Ранее бывшая участница «Тату» объяснила разрыв со своей коллегой Леной Катиной после воссоединения дуэта в 2014 году. Она заявила, что причиной их разногласий стали бытовые вопросы. Однако в 2014 году Катина говорила о других причинах разногласий. «Помимо многих публичных очень обидных и грубых высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте "Тату", если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы "Тату". Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить», — рассказывала артистка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волкова. Исповедь
Юля Волкова из «Тату» объяснила разрыв с Леной Катиной
Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом
Бывшая солистка «Тату» впервые рассказала о раке щитовидной железы
Другие материалы рубрики
Культура00:0227 августа

«Вы живете в мире, созданном блондинкой»

Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
12:10Сегодня

Рудковская объявила вознаграждение за имя назвавшего ее бабушкой анонима

10:52Сегодня

Умер создатель Скуби-Ду

03:35Сегодня

Принц Гарри снялся в документальном фильме

Культура20:0224 августа

«Голосуй, или проиграешь»

Ельцин, танцы и Чечня: как развлекалась Россия в год самых безумных выборов
02:14Сегодня

Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила фанатов

19:2627 августа

Диму Билана госпитализировали

17:2927 августа

Вышел трейлер фильма Учителя про сбившего Цоя водителя автобуса

Культура12:1325 августа

Таежный уклад един

Звезды, зэки и Сибирь: новый сериал ТНТ превращает реалити-шоу в триллер
16:4327 августа

Учитель подал в суд на Моргенштерна после сравнения школ с «домиками для рабов»

15:4427 августа

У солистки Girls Aloud диагностировали рак груди

15:0027 августа

Кейт Уинслет рассказала о съемках лесбийской сцены в фильме «Аммонит»

Россия
Кремль рассказал о контактах врачей для помощи Навальному
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
Путин объявил условие использования российских силовиков в Белоруссии
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Все материалы
Мир
Россия вышлет норвежского дипломата
Премьер-министр Японии объявил об отставке
Арестованный спецназовец США признался в сотрудничестве с ГРУ
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Назван возможный преемник премьер-министра Японии
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Лукашенко назвал краеугольный камень экономики Белоруссии
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Белорусские врачи освистали очередного министра
Все материалы
Экономика
Раскрыты убытки бизнеса российских звезд
Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
От Пенсионного фонда России призвали избавиться
Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии
Первая пятилетка
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»
В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика
Александр Кушнеров (Саша Кушнер) — в центре. Белорусская исправительная колония №14 (ИК-14) «Новосады», 1999 год«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
Все материалы
Культура
Рудковская объявила вознаграждение за имя назвавшего ее бабушкой анонима
Умер создатель Скуби-Ду
«Вы живете в мире, созданном блондинкой»
Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Принц Гарри снялся в документальном фильме
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая Первого канала бросилась под грузовик с криками «Дави меня!»
Бункер с даркнетом
 
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
«Российских игроков ущемляют»
Netflix уничтожил онлайн-кинотеатры Европы. Как с этим будут бороться в России?
Жена Павла Воли рассказала о конфликте с пьяным отцом
«Сижу и обливаюсь слезами»
Кто и как создает в России истории о добром, светлом и вечном
Девушка вылечила жуткую экзему и показала фото до и после больницы
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Моложавый 101-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости»
Чиновник занялся сексом с секретаршей во время конференции в прямом эфире
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Названы самые токсичные продукты с огорода
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Грустный кот Брюс Уиллис обрел хозяйку и стал самым счастливым
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Все материалы
Луноход Toyota назвали в честь внедорожника
Лучшее автомобильное видео августа 2020
Сразу три рекорда скорости, прыжки через трамплин и китайский авторазговорник
Китайский бренд GAC привёз в Россию конкурента Kia Sportage
Блиц-тест: Lamborghini без полного привода
Кому и зачем нужен упрощённый Huracan Evo RWD?
На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из ещё не вышедшего «Форсажа»
Летающие автомобили: от идеи до воплощения
Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело
Китайцы выпустят гибрид за 1,5 миллиона долларов
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы