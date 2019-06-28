Бывшей солистке «Тату» пригрозили убийством

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала, что неизвестный мужчина угрожает убить ее. Об этом сообщает издание StarHit в пятницу, 28 июня.

Певица пояснила, что начала получать угрозы после того, как было объявлено о ее выступлении на большом фестивале в Польше, который состоится 13 июля. «Угрозы — не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет», — поделилась артистка.

Она призналась, что сначала ситуация насмешила ее и напомнила фильм «Телохранитель», однако позднее Катина все-таки решила написать заявление в полицию. Она заявила, что не будет отменять свое выступление в Польше. «Мы отправили всю информацию организаторам — скриншоты с угрозами и фотографию мужчины», — добавила певица.

Лена Катина стала известна в 1999 году благодаря проекту «Тату», где она пела вместе с Юлией Волковой. Коллектив просуществовал до 2009 года, после чего обе вокалистки начали сольную карьеру.

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