Армения окажет поддержку местным экспортерам ради снижения зависимости от России

Власти Армении выплатят экспортерам сельхозпродукции в ЕС субсидии на $8,5 миллиона

Власти Армении окажут финансовую помощь местным экспортерам ради снижения зависимости от российского рынка сбыта и переориентации потоков в сторону Евросоюза (ЕС). О соответствующей помощи было объявлено в ходе заседания правительства постсоветской республики, сообщает портал NEWS.am.

В рамках программы поддержки из государственного бюджета будет выделено 3,148 миллиарда драмов (около 8,5 миллиона долларов по актуальному курсу валют). Субсидии направят поставщикам сельскохозяйственной продукции в ЕС, пояснил министр экономики Армении Геворг Папоян.

В дальнейшем часть этих субсидий может стать перманентной, добавил вице-премьер Мгер Григорян. Постоянную поддержку от властей могут получить экспортеры приоритетных видов продукции. Субсидии могут стать перманентными, хотя и в меньших объемах, чем сейчас, констатировал Григорян.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла из-за стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграции. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию ряда видов продукции из постсоветской республики. Под временный запрет попали поставки минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков и нектаринов.

После этого власти Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оценить правомерность российских торговых ограничений. Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал помочь местным экспортерам перенаправить часть выпавших потоков в Европу. Власти ЕС заверили, что окажут всю необходимую помощь армянским сельхозпроизводителям.