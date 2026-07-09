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13:51, 9 июля 2026Наука и техника

«Ростех» представил дроны «Сатурн»

«Ростех» представил линейку дронов «Сатурн» с ИИ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (госкорпорация «Ростех») представил линейку беспилотников «Сатурн» для решения гражданских и специальных задач на выставке «Дрон-Экспо-2026» в Казани. Дроны оснащены искусственным интеллектом (ИИ), сообщил «Ростех» в Telegram.

«Сатурн-30» весом 30 килограммов может нести до семи килограммов груза. Аппарат развивает скорость до 180 километров в час, а продолжительность полета составляет один час. «Сатурн-30» может доставлять грузы и осуществлять мониторинг.

Малый аппарат «Сатурн-10» весит 10 килограммов. Дрон может находиться в воздухе 30 минут. «Сатурн-10» способен самостоятельно обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты.

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«Оба беспилотника оснащены системами автономной навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта. Также дроны имеют электрические двигатели и могут использоваться для тестирования перспективных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стало известно, что в зоне СВО начали боевые испытания дрона-перехватчика «Сварог про». Беспилотник получил систему донаведения на основе ИИ.

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