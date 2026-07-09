Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:06, 9 июля 2026Из жизни

Смерч высосал мужчину из квартиры на 12-м этаже

В Китае смерч выбросил 30-летнего мужчину с 12-го этажа
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom

В Китае жителя провинции Хубэй выбросило из квартиры на 12-м этаже жилого комплекса во время урагана. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел 6 июля в городе Хуанган. 30-летний Чжан находился в гостиной, когда на город обрушился ураган. Вскоре образовался мощный смерч, который разбил окна и высосал китайца из квартиры на улицу вместе с диваном, обеденным столом и другой мебелью.

Чжан упал на зеленые насаждения под домом и чудом выжил. Он получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Его жена и ребенок, которые также были в квартире, не пострадали. Родственник мужчины рассказал, что ураган выбил все окна, выходящие на юг и север.

Материалы по теме:
«Это ад, который длился час за часом» Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
«Это ад, который длился час за часом»Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
3 декабря 2020
«Холодный ветер пробирал до костей». Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Холодный ветер пробирал до костей».Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
8 мая 2021

Как пишет Mothership, в городе было сломано множество деревьев, повреждены машины и здания. В провинции Хубэй жертвами стихии стали 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае турист выжил после падения с отвесной скалы высотой 200 метров. Он случайно зацепился за дерево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

    Дудь объяснил отказ от эмиграции в США

    Москвичам назвали последствия непогоды

    В России представили композитную броню для «Буханок»

    Удар скалкой в порыве гнева лишил жизни россиянина

    Россиянам не разрешили хранить разряженные батарейки с металлом

    Работник заправки спас 34-летнюю женщину от агрессивного бывшего возлюбленного

    Угрозу украинской баллистики для России оценили

    Трампа сравнили с кричащим про волков мальчиком

    ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics из-за отстранения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok