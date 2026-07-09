Смерч высосал мужчину из квартиры на 12-м этаже

В Китае смерч выбросил 30-летнего мужчину с 12-го этажа

В Китае жителя провинции Хубэй выбросило из квартиры на 12-м этаже жилого комплекса во время урагана. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел 6 июля в городе Хуанган. 30-летний Чжан находился в гостиной, когда на город обрушился ураган. Вскоре образовался мощный смерч, который разбил окна и высосал китайца из квартиры на улицу вместе с диваном, обеденным столом и другой мебелью.

Чжан упал на зеленые насаждения под домом и чудом выжил. Он получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Его жена и ребенок, которые также были в квартире, не пострадали. Родственник мужчины рассказал, что ураган выбил все окна, выходящие на юг и север.

Как пишет Mothership, в городе было сломано множество деревьев, повреждены машины и здания. В провинции Хубэй жертвами стихии стали 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае турист выжил после падения с отвесной скалы высотой 200 метров. Он случайно зацепился за дерево.