Мужчина сорвался с 200-метрового обрыва и чудом выжил

В Китае турист сорвался с 200-метрого обрыва и выжил благодаря дереву

В Китае турист выжил после падения с отвесной скалы высотой 200 метров благодаря дереву. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел 26 апреля в ущелье недалеко от города Гунъи, провинция Хэнань. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что мужчина сорвался с обрыва, пролетел вдоль скалы около восьми метров и случайно зацепился за выросшее из нее небольшое дерево.

Операция по спасению пострадавшего заняла около четырех часов. После первого спуска к зависшему над пропастью мужчине спасатели выяснили, что он получил множественные переломы, травмы лица, глаз и позвоночника. Пострадавшего удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и переправить в больницу.

Представители экстренных служб заявили, что он отправился в поход в дикую местность, неприспособленную для туризма, в условиях плохой погоды и сильного ветра, что и привело к падению. Кроме того, из-за сложных условий травмы получили несколько спасателей. Они призвали любителей походов никогда не ходить в одиночку по неподготовленным маршрутам и всегда сообщать кому-нибудь о своих планах.

