17:11, 28 апреля 2026

Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

Юлия Юткина
Кадр: CHP - Inland Division Air Operations

В штате Калифорния, США, спасли двух альпинистов, застрявших на высоте 3780 метров. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Спасенные мужчины были братьями и совершали многодневное восхождение на гору Бакстер. Под одним из них провалился снег, и он упал на крутой выступ. Пролетев 152 метра вниз, мужчина получил множество переломов, но выжил. Его брат тут же поспешил к нему и вызвал помощь.

Спасатели смогли добраться до альпинистов только утром. Мужчины провели ночь на горе в условиях сильного холода. Их доставили в местную больницу. Об их состоянии ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Австрии 39-летний альпинист попал под суд, после того как его возлюбленная замерзла насмерть. Ей стало плохо во время восхождения, и мужчина оставил ее на горе.

