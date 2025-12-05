Реклама

18:27, 5 декабря 2025

Опытный альпинист оставил возлюбленную одну у вершины горы и погубил ее

В Австрии женщина замерзла на горе насмерть из-за своего бойфренда
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: magnuss / Wikimedia

В Австрии 39-летний альпинист попал под суд, после того как его возлюбленная замерзла насмерть. Об этом сообщает Heute.

Мужчина и его 33-летняя возлюбленная отправились покорять гору Гроссглокнер. До вершины оставалось всего 50 метров, как вдруг женщине стало плохо. Она больше не могла продолжать восхождение. Тогда бойфренд решил оставить ее на горе одну, а сам пошел за помощью.

Как стало известно полиции, мужчина плохо подготовил женщину к восхождению, несмотря на то что был опытным альпинистом. Например, он разрешил ей идти в снаряжении, непригодном для подобных гор. Восхождение также началось на два часа позже запланированного.

Это не единственные ошибки мужчины, которые привели к трагическому исходу. Когда он уходил от женщины, то не перенес ее в защищенное от ветра место и не накрыл специальным одеялом. В тот момент, когда над парой пролетал спасательный вертолет, альпинист не стал подавать ему сигнал бедствия. Полиция пыталась созвониться с ним, заметив, что альпинистов долго нет, но он отключил телефон.

Когда мужчина наконец сообщил о положении его возлюбленной, начался сильный ветер, который мешал проведению операции. Спасатели добрались до женщины, но к тому моменту ее уже не стало. Она пробыла на горном склоне 6,5 часа.

Сейчас альпиниста обвиняют в непредумышленном убийстве. Ему грозит три года в тюрьме.

Ранее сообщалось, что 20-летнего юношу, потерявшегося на пять недель в Провинциальном парке Редферн-Кейли, Канада, спасли рабочие. Все это время он выживал на холоде без теплой одежды.

