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14:35, 2 декабря 2024Из жизни

Юноша потерялся в лесу без теплой одежды и выживал на холоде пять недель

В Канаде юноша выживал в лесу пять недель и чуть не замерз насмерть
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

20-летнего юношу, потерявшегося на пять недель в Провинциальном парке Редферн-Кейли, Канада, спасли рабочие. Об этом сообщает CBC.

Сэм Бенастик отправился в лес седьмого октября. Он планировал провести там всего десять дней, но что-то пошло не по плану. Юноша сбился с пути и разбил лагерь у реки, где остался на пять недель.

Парк Редферн-Кейли известен тем, что в нем почти невозможно найти питьевую воду и какое-то укрытие. При этом в лесу живут гризли и черные медведи. Пока Бенастик бродил в глуши, температура опустилась до минус 20 градусов по Цельсию, а также выпало 15 сантиметров снега. Ему пришлось выживать на холоде без теплой одежды: он чуть не замерз насмерть.

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Юношу искали 120 добровольцев, служебные собаки и вертолеты. В конце концов его случайно заметили геодезисты. Они увидели, как он шел по дороге с двумя палками в руках. Его ноги были обернуты в оторванные куски спального мешка для сохранения тепла. Когда рабочие подошли к Бенастику, он чуть не упал перед ними на землю из-за усталости. Юношу госпитализировали. Ожидается, что он полностью восстановится.

Мать Бенастика рассказала, что, приехав к сыну в больницу, услышала от него шутливую жалобу. Он сокрушался потому, что он не смог поймать ни одну рыбу. Когда бабушка юноши узнала о его спасении, то пошутила, что подарит ему навигатор.

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина потерялся в лесах национального парка США Норт-Каскейдс и месяц выживал в глуши. Выяснилось, что он заблудился, не увидев знакомую тропу после переправы через реку.

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