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11:08, 10 сентября 2024Из жизни

Потерявшегося в лесу мужчину нашли живым через месяц

В США мужчина месяц выживал в лесу и был найден крайне истощенным

Фото: alusch / Wikimedia

39-летний мужчина потерялся в лесах национального парка США Норт-Каскейдс и месяц выживал в глуши. Об этом сообщает Cascadia Daily News.

Роберт Шок отправился в поход с собакой по кличке Фредди 31 июля. 4 августа лесничий нашел Фредди на походной тропе, его хозяина рядом не было. На следующий день мать Шока заявила о его исчезновении. Поисково-спасательные команды прошли тропу три раза, один раз их сопровождал вертолет, но не смогли обнаружить мужчину.

Лишь спустя месяц команда услышала крики Шока во время работы в поле. Его доставили в больницу по воздуху. Мужчина был жив, но крайне истощен. Выяснилось, что Шок заблудился, не увидев знакомую тропу после переправы через реку.

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«Ему очень больно, и он не очень хорошо разговаривает, но при этом говорит связно и, кажется, находится в довольно приподнятом настроении», — описала состояние Шока его мать. Она добавила, что у ее сына пока нет сил рассказывать, что с ним происходило в этот месяц. Они с мужем ждут, пока Шок немного придет в себя, чтобы навестить его.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, спасатели случайно встретили известного американского стендап-комика Джея Лено, пока искали пропавшего походника. Лено не смог им помочь с поисками, но поблагодарил за усилия.

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      Юлия Юткина
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