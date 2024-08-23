Спасатели искали пропавшего походника и случайно встретили известного комика

В Калифорнии спасатели искали пропавшего походника и встретили комика Джея Лено

В штате Калифорния, США, спасатели случайно встретили известного американского стендап-комика Джея Лено, пока искали пропавшего походника. Об этом сообщает Fox Weather.

78-летний опытный походник отправился на вершину горы вместе с туристической группой. Когда туристы остановились на стоянку, они заметили, что пожилого мужчины с ними нет. На его поиски отправились спасатели.

В первый день поисковая команда шла пешком 12 часов, но никого за это время не нашла. Утром было принято решение вызвать новых спасателей с обученными собаками. Они прибыли на ранчо, где мог быть пропавший мужчина, и наткнулись там на телеведущего Джея Лено, отдыхающего со своими друзьями. «К сожалению, они не видели нашего пропавшего туриста, но были благодарны за наши усилия», — рассказали спасатели.

Лишь спустя 30 часов после начала поисков команда обнаружила пожилого мужчину. Он страдал от обезвоживания, но в остальном не получил никаких травм.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн 75-летний мужчина упал в болото и провел в нем четыре дня. По словам спасателей, он на удивление хорошо выглядел после всех испытаний.

