Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:31, 17 июля 2024Из жизни

75-летний мужчина увяз в болоте на четыре дня

В США 75-летнего мужчину, пропавшего на четыре дня, нашли в болоте живым

Фото: public domain

В штате Мэн, США, пожилой мужчина упал в болото и провел в нем четыре дня. Об этом сообщает NBC News.

75-летний Майкл Альтмайер должен был появиться 8 июля на встрече в городе Уэлд, однако так и не пришел. Спасатели начали поиски пропавшего только утром 12 июля, после того как нашли его автомобиль. Вечером того же дня Альтмайера нашли живым в болоте недалеко от местного парка.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Предполагается, что пожилой человек упал с насыпи и заблудился. Какое-то время он брел по парку, пока не дошел до болота и не увяз в нем. По словам спасателей, Альтмайер на удивление хорошо выглядел после всех испытаний. Его доставили в больницу на вертолете.

Ранее в американском штате Калифорния 34-летний мужчина заблудился в горах Санта-Круз и десять дней выживал в лесу, пока его не нашли. Все это время ему приходилось пить из ботинка и питаться дикими ягодами.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Врач назвал снижающие риск развития онкологии виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

      Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

      Экс-полковник СБУ анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине

      Бывшая материнская компания «Яндекса» вдвое расширит дата-центр в Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше