75-летний мужчина увяз в болоте на четыре дня

В США 75-летнего мужчину, пропавшего на четыре дня, нашли в болоте живым

В штате Мэн, США, пожилой мужчина упал в болото и провел в нем четыре дня. Об этом сообщает NBC News.

75-летний Майкл Альтмайер должен был появиться 8 июля на встрече в городе Уэлд, однако так и не пришел. Спасатели начали поиски пропавшего только утром 12 июля, после того как нашли его автомобиль. Вечером того же дня Альтмайера нашли живым в болоте недалеко от местного парка.

Предполагается, что пожилой человек упал с насыпи и заблудился. Какое-то время он брел по парку, пока не дошел до болота и не увяз в нем. По словам спасателей, Альтмайер на удивление хорошо выглядел после всех испытаний. Его доставили в больницу на вертолете.

Ранее в американском штате Калифорния 34-летний мужчина заблудился в горах Санта-Круз и десять дней выживал в лесу, пока его не нашли. Все это время ему приходилось пить из ботинка и питаться дикими ягодами.