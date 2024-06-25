Мужчина десять дней выживал в лесу и пил воду из ботинка

Мужчина заблудился в лесах Калифорнии и десять дней ел только ягоды

В штате Калифорния, США, 34-летний мужчина заблудился в горах Санта-Круз и десять дней выживал в лесу, пока его не нашли. Об этом пишет The Guardian.

Лукас МакКлиш планировал отправиться в поход на несколько часов, поэтому взял с собой только фонарик и складные ножницы. Он ушел в горы 11 июня, никому не сообщив, и был спасен лишь 20 июня.

Все это время, по словам МакКлиша, он бродил по каньонам и сидел у водопадов. Он признался, что в первые пять дней грезил о буррито и тако. Мужчина пил воду из местных водоемов, набирая ее в свой ботинок, и ел дикие ягоды. Он спал на мокрых листьях и периодически звал на помощь.

Мужчина рассказал, что в какой-то момент наткнулся на пуму. Даже тогда, по словам МакКлиша, он не думал, что находится в опасности. Дикая кошка держалась от него на расстоянии и ушла, не причинив никакого вреда. «Я чувствовал себя комфортно все время, пока был там, не волновался», — добавил он.

Об исчезновении МакКлиша сообщили его родственники, которые начали волноваться. 16 июня отмечался День отца, а мужчина все не возвращался домой и не сообщал близким ничего о своем местоположении. Тогда его семья обратилась в полицию, и пропавшего начали искать. «Иногда по ночам мне приходилось просто верить Богу, что с ним все будет в порядке, а это было трудно сделать», — рассказала мать МакКлиша.

Потерявшегося мужчину нашли благодаря тому, что кто-то наконец услышал его крики. МакКлиша обнаружили среди деревьев с помощью дронов и забрали из каньона на внедорожнике. Никаких серьезных травм у мужчины не было, и он смог воссоединиться с семьей.

Ранее сообщалось, что в США 73-летний мужчина выпал из лодки на реке и пять дней выживал без еды. Пока его не спасли, источником воды для него служил снег.

