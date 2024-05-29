73-летний мужчина выпал из лодки и пять дней ел снег ради выживания

В США 73-летний мужчина выпал из лодки на реке и пять дней выживал без еды

В США спасли пожилого мужчину, который выпал из лодки в штате Айдахо и пять дней выживал без еды в заснеженной глуши. Его историю рассказывает New York Post.

18 мая 73-летний Томас Грей сплавлялся по реке Салмон в районе водопадов Даггер-Фоллс. Он направлялся на встречу с женой. На следующий день его лодка перевернулась на порогах. Мужчина повредил ногу, однако сумел добраться до берега. Он добрался до пристани и два дня укрывался в деревянном туалете. Он надеялся, что днем по реке проплывут другие путешественники.

Затем он отправился к перевалу Фир-Крик, где нашел убежище в трейлере снегоходного клуба. Там была печь, однако Грей не нашел спичек. Температура в те дни опускалась ниже нуля и кругом лежал снег, который служил мужчине источником воды. В это время обломки его лодки уже обнаружили, и власти начали поиски.

На пятый день пожилой мужчина решил, что не спасется, «произнес молитву и лег в снег». Однако в этот момент рядом оказались владельцы экскурсионной компании. Они заметили Грея, подъехали к нему на машине и оказали первую помощь. В итоге мужчину удалось спасти. Позже стало известно, что младший брат Грея перевернулся на плоту в том же районе в 2022 году, однако ему помочь не смогли.

Ранее сообщалось, что в Федеративных Штатах Микронезии трое моряков застряли посреди океана и дольше недели выживали на необитаемом острове. Им удалось дождаться спасателей благодаря кокосовым орехам.

