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20:39, 12 апреля 2024Из жизни

Застрявшие посреди океана моряки неделю питались кокосами на необитаемом острове

В Федеративных Штатах Микронезии моряки неделю выживали на необитаемом острове

Фото: Hoodh Ahmed / Unsplash

В Федеративных Штатах Микронезии трое моряков застряли посреди океана и дольше недели выживали на необитаемом острове. Об этом сообщает CNN.

31 марта мужчины отплыли от атолла Пулуват, чтобы порыбачить в водах Тихого океана. Во время рыбалки сильные волны повредили навесной мотор их судна. Моряки были вынуждены доплыть до ближайшего берега, и в результате оказались на необитаемом острове Пикелот в штате Яп. Рация, с помощью которой они могли связаться с береговой службой, разрядилась, поэтому мужчины, в надежде на помощь, выложили слово «спасите» (help) из пальмовых листьев на песке.

Моряки провели на острове неделю. Все это время они питались кокосами и пили пресную воду из небольшого колодца на острове, который иногда посещают местные рыбаки. Поиски пропавших мужчин начались 6 апреля, когда один из их родственников позвонил спасателям и заявил об их пропаже. Спустя день в ходе поисково-спасательной операции экипаж патрульного противолодочного самолета обнаружил надпись из пальмовых листьев на берегу Пикелота. По словам координатора операции, именно это помогло спасателям быстро найти моряков.

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Мужчинам сбросили с воздуха спасательные комплекты, а данные об их местоположении передали в спасательный центр. Позже экипаж самолета береговой охраны передал морякам рацию. Пострадавшие сообщили, что находятся в хорошей физической форме и ждут возвращения на Пулуват. 9 апреля на помощь к морякам прибыло судно береговой охраны. Пострадавших благополучно доставили на атолл.

Ранее сообщалось, что в США спасли рыбака, которого унесло в океан на каяке. Найти мужчину удалось только через 11 часов при помощи вертолета.

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