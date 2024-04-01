Унесенный ветром рыбак провел 11 часов в океане на каяке

People: унесенный ветром мужчина из США провел один в океане 11 часов

В США спасли рыбака из штата Алабама, которого унесло в океан на каяке. Об этом сообщает People.

37-летний Крис Смелли приехал во Флориду, чтобы порыбачить. Утром 28 марта он отошел от пристани, однако вскоре обнаружил, что ветер, который дует от берега в океан, намного сильнее обратного. Мужчину начало быстро относить в море, и он ничего не мог с этим поделать. «Мое тело торчало над каяком и фактически выполняло роль паруса. — рассказал он. — Я делал все что мог, но довольно долгое время был просто предоставлен на волю ветра».

Когда Смелли не вернулся через несколько часов, его жена забеспокоилась и обратилась в полицию. Шериф связался с береговой охраной, которая начала поиски. Найти рыбака удалось только через 11 часов при помощи вертолета. Его доставили на берег и передали медикам. Выяснилось, что за время, проведенное в океане, мужчина серьезно не пострадал, однако заработал солнечные ожоги.

«Я бы не сказал, что сильно испугался, но были моменты на закате, когда спасательные вертолеты пролетали рядом, а меня не замечали. Я уже решил, что проведу ночь в океане», — рассказал Смелли. Он также признался, что не взял с собой мобильный телефон и спасательный жилет, за что получил нагоняй от жены после спасения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина попал в дренажную трубу, пробыл в ней два дня и сумел выжить. Крики 45-летнего рыбака услышал мусорщик, который проходил рядом с трубой.