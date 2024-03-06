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13:13, 6 марта 2024Из жизни

Рыбак застрял в дренажной трубе на два дня и выжил

В Таиланде 45-летний рыбак попал в дренажную трубу и провел там два дня

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Таиланде мужчина попал в дренажную трубу, пробыл в ней два дня и сумел выжить. Об этом сообщает The Thaiger.

Крики 45-летнего рыбака по имени Ранджуан услышал мусорщик, который проходил рядом с трубой в понедельник, 4 марта. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что мужчина застрял в дренажной трубе диаметром 80 сантиметров. Один конец трубы был забит грязью, а другой находился под водой, так что Ранджуан не мог выбраться.

Отец Ранджуана, Муан, рассказал, что тот пропал еще в субботу после того, как пошел на рыбалку. Пожилой мужчина отправился искать отпрыска, но обнаружил у трубы только его велосипед. Муан признался, что не стал внимательно обследовать трубу, потому что она была забита грязью, и не мог предположить, что сын находится внутри. Одна из местных жительниц заявила, что видела, как Ранджуан удит рыбу. Потом он исчез, и она решила, что он ушел домой. Криков о помощи она не слышала, хотя провела дома все эти два дня.

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Сотрудникам экстренных служб понадобилось два часа, чтобы расчистить грязь около одного из выходов и освободить тайца. Его сразу же отправили на обследование в больницу. Как именно он попал в трубу, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мальчик провалился в люк ливневой канализации и выжил. Его пронесло потоком воды около 300 метров.

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      Никита Савин
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