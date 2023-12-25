Семилетнего мальчика пронесло 300 метров по трубе ливневой канализации

В Бразилии семилетний ребенок провалился в люк и преодолел 300 метров по трубе

В Бразилии мальчик провалился в люк ливневой канализации и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Крус-Алта 18 декабря. Семилетний Рафаэль Сантос гулял с друзьями, когда случайно упал в канализационный люк. Приятели мальчика сразу же позвонили его отцу Паоло Роша и рассказали о случившемся. «Когда я приехал туда, то был уверен, что его уже не достать. Его фактически засосало в трубу. Все произошло очень быстро», — рассказал Роша.

Однако вскоре Сантос смог выбраться из канализации в двух кварталах от его дома. Его пронесло потоком воды около 300 метров по трубе. Ребенок получил глубокий порез над левой бровью. Врачи наложили ему 25 швов.

Роша отметил, что сыну очень повезло, что поток занес его именно в то ответвление трубы, которое через несколько сот метров выходило на поверхность. Другая труба, в которую он мог попасть, вела под многоквартирные дома, и выбраться из нее было бы невозможно.

Сантос рассказал, что в трубе было очень много воды, он почти не мог пошевелиться или замедлить свое движение. Мальчик также заявил, что после случившегося «больше ничего не боится».

После этого коммунальные службы города закрыли люк, в который провалился Сантос, и проверили все стоки в городе, чтобы убедиться в их герметичности. В администрации города отметили, что в декабре ливневая канализация работала на пределе возможностей, так как в регионе выпало на 29 процентов осадков больше, чем обычно.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Бразилии провалилась в узкий девятиметровый ров и провела в нем 36 часов. Девушка упала в ров, когда возвращалась вечером из клуба.

