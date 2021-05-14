Российский актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков снова займется политикой — он примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом сообщает РБК.

Источники в партии и московской мэрии рассказали, что несмотря на регистрацию артист не собирается баллотироваться в Госдуму. Один из собеседников издания заявил, что его участие используется лишь для «раскрутки» предварительного голосования.

Как утверждает один из источников, Машкову предлагали всерьез заняться политикой и принять участие в выборах. Его хотели выдвинуть в 197-м одномандатном столичном округе (Кунцево), но артист отказался от этого предложения.

В 2011 году Машков уже участвовал в думских выборах от «Единой России». Тогда он вошел в первую тройку партии по Кемеровской области, однако в итоге отказался от мандата, заявив, что продолжит заниматься творческой работой.

28 апреля стало известно, что бывшая солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Представительница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области рассказала, что певица подала соответствующие документы.