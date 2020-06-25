Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков порассуждал об алкоголизме и гомосексуальности среди актеров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, творческие люди часто сталкиваются с зависимостью от спиртного. При этом Машков отметил, что артисты его театра выпивают лишь по праздникам или в честь успешной премьеры.

«Вы знаете, алкоголизм — наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью — эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены», — заявил Машков. Он добавил, что из-за этого недуга умерло большое количество людей.

Артист не согласился с журналистами, указавшими на то, что среди актеров есть множество геев. «Может быть, просто актеры у всех на виду? Наверное, и в других видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации», — предположил Машков. Он признался, что не сталкивался с «агрессивным проявлением» гомосексуальности в своей рабочей среде. При этом актер пояснил, что сексуальная ориентация является личным делом человека.

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