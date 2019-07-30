Машков поставил условие возвращения в кино

Народный артист России Владимир Машков вернется в кинематограф только после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он работает с 2018 года. Такое условие актер озвучил в интервью «Парламентской газете».

«Я чуть больше года занимаюсь театром, школой Олега Табакова, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу — это данность», — подчеркнул Машков.

По словам худрука, его работа «очень ответственна». «В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», — добавил он.

В мае Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах. Он назвал их действия проявлением творческого характера и призвал вернуть в школы театральные кружки.

Владимир Машков объявил об уходе из кино в феврале. Он отметил, что у него не хватает времени на актерскую карьеру.

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