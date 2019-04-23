Премьеру новых «Мстителей» перенесли ради фильма с Машковым

Российский релиз фантастического боевика «Мстители: Финал» перенесли со дня мировой премьеры 25 апреля на 29 апреля по требованию чиновников Министерства культуры России ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» направили в Минкульт и прокатчику «Мстителей» Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) письмо с просьбой вернуть выход картины на дату общемировой премьеры. В ведомстве подчеркнули, что прокатчик сам подал документы на 29 апреля.

Отмечается, что в WDSSPR сначала подали заявление на выход боевика на экраны 25 апреля, после чего без объяснения причин перенесли дату.

Материалы по теме Синдром отмены Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года

В марте на сайте change.org была создана петиция с просьбой вернуть премьеру «Мстителей» на 25 апреля. «Из-за переноса Россия оказывается в стороне от всего мира, где премьера состоится раньше. Сюжет будет в сети, и интерес от похода в кино исчезнет у многих», — указано в обращении, которое подписали более 47 тысяч человек.

Премьера «Миллиарда» состоялась 19 апреля. Комедия, снятая при финансовой безвозвратной поддержке Фонда кино, рассказывает историю влиятельного банкира (Владимир Машков), который, потеряв все деньги, собирается ограбить собственный банк. Режиссером ленты выступил Роман Прыгунов («Духless»).

В январе 2018 года Ассоциация владельцев кинотеатров России обвинила Минкульт во вредительстве из-за переноса премьер. Весной 2018-го ленту «Мстители: Война бесконечности» перенесли с 3 на 11 мая (на 3 мая была запланирована премьера российской военной драмы «Собибор»). В Минкульте сперва объяснили, что релиз 11 мая был запланирован прокатчиком, однако в итоге «Мстители» вышли в прокат 3 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!