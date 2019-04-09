В новом ролике «Мстителей» обнаружили тайное послание

В новом ролике блокбастера «Мстители: Финал» содержится тайное послание. На это обратил внимание портал ComicBook.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Marvel Entertainment, представлен отрывок из фильма. В нем супергерои спорят по поводу того, как побороть главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности» Таноса. Самая сильная женщина Капитан Марвел заявляет, что на этот раз у них все получится, ведь в команде появилась она. После ее речи на 48-й секунде клипа можно услышать голос, который шепотом произносит: «Я владею телепатией».

Marvel Entertainment / YouTube

Фанаты подозревают, что это могла сказать сама Капитан Марвел или кто-то другой из персонажей, находящихся с ней в одной комнате. Возможно, в картине появится кто-то из обладающих телепатией героев вселенной Людей Икс, например, Джин Грей.

2 марта был опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал». Ожидается, что картина выйдет в российский прокат 29 апреля.

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