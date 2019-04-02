В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста

В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности». Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment во вторник, 2 апреля.

«Вы не могли жить с поражением. И куда это привело вас? Обратно ко мне», — заявляет Танос в клипе.

Как сообщал Digital Spy, о появлении в новых «Мстителях» главного антагониста в исполнении Джоша Бролина стало известно еще во время съемок фильма, однако до конца не было ясно, предстанет ли он в живом обличье или же во флешбэках.

Премьера фильма запланирована на 26 апреля.

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