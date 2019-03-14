В новом трейлере «Мстители» взяли в команду самую сильную женщину

В сети появился новый дублированный трейлер блокбастера «Мстители: Финал». Видео опубликовано на YouTube-канале MARVEL Россия.

В ролике участники команды супергероев рассказывают, что мир полностью изменился, многие их соратники погибли, но выжившим необходимо бороться за спасение мира. В конце клипа в кадре показывают Бри Ларсон в образе самой сильной женщины Капитан Марвел. Посмотрев на нее, Тор заявляет: «Годится, берем».

На видео также можно увидеть Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта, Скарлетт Йоханссон, Марка Руффало, Джереми Реннера, Элизабет Олсен, Пола Радда и Криса Эванса,

Вышедшая 5 марта лента «Капитан Марвел» собрала 455 миллионов долларов за первые выходные и продемонстрировала шестой лучший старт за всю историю кино. Картина принесла больше денег, чем «Черная Пантера», которую номинировали на премию «Оскар» как лучшую киноленту года.

Фильм «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 25 апреля. Премьера предыдущей части «Мстители: Война Бесконечности» состоялась в мае 2018 года.

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