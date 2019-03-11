Фильм «Капитан Марвел» о самой сильной женщине показал рекордные сборы

Новый фильм «Капитан Марвел» собрал 455 миллионов долларов за первые выходные проката и продемонстрировал шестой лучший старт за всю историю кино. Об этом сообщает издание The Variety.

Отмечается, что в Северной Америке блокбастер заработал 153 миллиона долларов, а в остальном мире — 302 миллиона долларов. Картина принесла больше денег, чем «Черная Пантера», которую номинировали на премию «Оскар» как лучшую киноленту года.

В компании Disney заявили, что такой успех их не удивил. «Фанаты лояльны, они приходят. Кевин Файги (глава студии Marvel — прим. «Ленты.ру») продолжает создавать удивительный контент, который расширяет границы разнообразия так, что каждый может увидеть себя супергероем», — отметила руководитель отдела дистрибуции компании Кэтлин Тафф.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Marvel, исполнившая главную роль актриса Бри Ларсон в день премьеры появилась в одном из кинотеатров в Нью-Джерси, чтобы угостить поклонников газировкой и попкорном.

8 марта стало известно, что в честь выхода «Капитана Марвел» семикратный чемпион мира по высшему пилотажу Светлана Капанина и авиационная группа «Русь» устроили воздушное шоу и изобразили в небе символ супергероини с помощью дымового шлейфа.

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