Самую сильную женщину показали в трейлере фильма «Капитан Марвел»

В сети появился трейлер фильма «Капитан Марвел». Ролик опубликован на YouTube-канале «MARVEL Россия».
Картина расскажет о самой сильной женщине во Вселенной. Ее роль исполнила Бри Ларсон.
«После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу», — говорится в описании видео.
Лента выйдет в марте 2019 года.
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