Сэмюэл Л. Джексон показал визитку нового фильма с намеком на «Криминальное чтиво»

Сэмюэл Л. Джексон опубликовал на своей официальной странице в Instagram фотографию визитной карточки супергероя Ника Фьюри из киновселенной Marvel, содержащую отсылку к культовому фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

На визитке Фьюри указана информация и контактные данные персонажа в структуре Щ.И.Т. (S.H.I.E.L.D.) — вымышленной международной организации по борьбе с преступностью. На месте должности агента написано — Bad Motherfucker («злой подонок»). Именно такая надпись была на бумажнике Джулса из картины Тарантино.

Back to the familiar, the comfortable, the lovably fierce! Loving today’s mood!#Can’tkeepagoodmandown#deliriouslyfurious Фото опубликовано @samuelljackson

«Возвращаюсь к знакомой, комфортной, любимой жести. Обожаю свое нынешнее настроение», — написал Джексон в комментариях к визитке. Судя по всему, имеются в виду съемки в картине «Капитан Марвел», где актер начнет сниматься в ближайшее время.

Ник Фьюри — супергерой, директор организации Щ.И.Т., появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics с 1963 года. Был создан Стэном Ли и Джеком Кирби, впервые действует в комиксе Sgt. Fury and his Howling Commandos. Благодаря использованию специальной сыворотки у Ника Фьюри замедлен процесс старения. Он также великолепный тактик, мастер боевых искусств, стрелок и атлет.

Ранее стало известно, что персонаж Джексона пройдет процедуру «омоложения» с помощью компьютерной графики, так как действие фильма происходит в начале 1990-х годов. Лента «Капитан Марвел» будет представлена зрителям в марте 2019 года.

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