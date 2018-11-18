Джонни Деппа задумали заменить женщиной в «Пиратах Карибского моря»

Компания Disney может перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря» с центральным персонажем-женщиной — рыжеволосой пираткой Рэдд. Она заменит героя Джонни Деппа — капитана Джека Воробья. Об этом сообщает HNE со ссылкой на несколько источников в отрасли.

Отмечается, что сценарий первого фильма еще не завершен, поэтому все может измениться. Однако, по мнению собеседников издания, у Disney в ближайшее время выходят несколько высокобюджетных фильмов с женщинами в главных ролях: «Капитан Марвел», «Черная вдова» и «Малефисента 2», поэтому студия вполне может продолжить эту линию.

Кто сыграет Рэдд, пока не ясно. Издание предполагает, что эту роль могла бы исполнить известная зрителям по «Звездным войнам» Дэйзи Ридли, которая обучалась фехтованию.

О том, вернутся ли во франшизу Орландо Блум, Кира Найтли, Брентон Туэйтес и Кая Скоделарио, тоже ничего не известно.

«Пираты Карибского моря» с Деппом в главной роли — одна из самых успешных серий фильмов не только у Disney, но вообще в кинематографе. Пять картин в совокупности собрали более 4,5 миллиарда долларов. Ленты выходили с 2003 по 2017 годы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!