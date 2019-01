Названы самые ожидаемые блокбастеры года

Портал Collider составил список из 19 самых ожидаемых боевиков 2019 года.

Все киноленты в перечне сгруппированы по дате премьеры. Журналисты отмечают, что в феврале выйдет два крупных блокбастера: «Снегоуборщик» Ханса Петтера Муланда, а также основанный на манге фантастический фильм Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел».

Весной зрителей ждут такие картины, как «Капитан Марвел» Анны Бодейн и Райана Флека, «Тройная граница» Джея Си Чендора, «Шазам!» Дэвида Сандберга, «Хеллбой» Нила Маршалла, «Мстители: Финал» братьев Руссо, «Джон Уик 3» Чада Стахелски и «Годзилла 2: Король монстров» Майкла Догерти.

Главными премьерами лета назвали киноленты «Люди Икс: Темный Феникс» Саймона Кинберга, «Люди в черном: Интернэшнл» Гэри Грея, «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса и «Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.

В список наиболее ожидаемых боевиков, которые выйдут осенью 2019 года, попали «Близнец» Энга Ли, «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс и «Терминатор: Перезагрузка» Тима Миллера.

Под конец года, в декабре, журналисты рекомендуют посмотреть такие блокбастеры, как «Джуманджи 2» Джейка Кэздана и «Звездные войны: Эпизод 9» Джей Джея Абрамса. Кроме того, в перечень включили триллер Майкла Бэя 6 Underground, о дате выхода которого пока не сообщается.

В декабре газета The Guardian выбрала 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года. В тройку лидеров рейтинга вошли «Жадность» Майкла Уинтерботтома, «Аммонит» Френсиса Ли и Sorry We Missed You Кена Лоуча.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!