Барак Обама назвал 15 лучших фильмов года

Бывший президент США Барак Обама составил список любимых кинолент, вышедших в 2018 году. Он опубликовал перечень в Facebook.

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Обама заявил, что ему понравились фильмы «Аннигиляция», «Черная пантера», «Черный клановец», «Слепые пятна», «Пылающий», «Смерть Сталина», «Восьмой класс», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Не оставляй следов», «Наездник», «Поддержите девушек», «Магазинные воришки» и «Рома». Он также выделил документальные картины «Будешь моим соседом?» и Minding the Gap (картина пока не получила названия на русском языке).

В декабре британская газета The Guardian выбрала 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года. На первом месте оказалась комедия Майкла Уинтерботтома «Жадность».

Барак Обама занимал должность президента США с 2009 по 2017 год.

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