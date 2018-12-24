Назван любимый фильм года у россиян

Портал «КиноПоиск» составил рейтинг самых популярных у россиян фильмов и сериалов 2018 года. Главной кинолентой признана черная комедия «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лента с Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсоном и Сэмом Рокуэллом рассказывает о женщине, которая требует от полицейских найти убийцу ее дочери. За фильм Макдорманд получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», а Рокуэлл взял награду в категории «Лучший актер второго плана». На «КиноПоиске» картина получила 8,1 из 10 баллов.

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Лучшим сериалом признан «Видоизмененный углерод» — футуристическая детективная история, основанная на одноименном романе Ричарда Моргана. Премьера первого сезона прошла в феврале, а летом шоу продлили на второй сезон, к созданию которого приступят в начале 2019 года. Сериал получил 7,5 балла на «КиноПоиске».

Из российских продуктов пользователям ресурса больше всего понравился фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева (7,7 балла) и сериал Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест» (8 баллов).

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