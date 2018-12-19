Названы лучшие российские сериалы года

Кинокритики из различных изданий составили рейтинг лучших российских сериалов, вышедших в 2018 году. Список приводит портал «Кино-театр.ру» в среду, 19 декабря.

Лидером рейтинга стал сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина». В нем рассказывается о 39-летней женщине Марине, которая втайне от своей семьи работает сутенершей. Главные роли в «Обычной женщине» исполнили Анна Михалкова и Евгений Гришковец.

На втором месте — «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Третье место занял сатирический проект Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест».

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Рейтинг составлялся по количеству упоминаний 16 экспертов. По общей совокупности баллов от кинокритиков первую строчку занял сериал «Звоните ДиКаприо!», вторую — «Обычная женщина», третью — «Домашний арест».

Ранее в декабре портал Screen Rant выбрал 10 лучших фильмов ужасов 2018 года. Лидером списка стала картина «Реинкарнация».

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