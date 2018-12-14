Названы лучшие фильмы года

Главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти выбрал десять лучших фильмов 2018 года.

Первое место в рейтинге занял байопик Адама МаКкея «Власть». В картине Кристиан Бэйл исполнил роль вице-президента США Дика Чейни. Журналист отметил блестящую игру актера, а саму драму назвал непрерывной и разрушительной сатирой. В российский прокат «Власть» выйдет в феврале 2019 года. Мировая премьера состоялась 12 декабря.

На втором месте оказалась работа Альфонсо Куарона «Рома». Черно-белый фильм рассказывает о Мехико в 1970-е годы. Сюжет строится вокруг жизни скромной, необразованной и беспомощной горничной. В сентябре картина стала победителем Венецианского кинофестиваля.

Тройку замыкает фильм «Сможете ли вы меня простить?» режиссера Мариэль Хеллер. Она сняла историю про писательницу Ли Израэль, которую общество не замечало до тех пор, пока она не начала подделывать письма покойных литераторов. Главные роли исполняют Мелисса МакКарти и Ричард Грант.

На четвертом месте оказалась драма Павла Павликовского «Холодная война» про историю любви, случившуюся в послевоенной Польше. На пятой позиции — документальная лента «Свободный подъем в одиночку».

В список также вошли такие картины, как «Пылающий» Ли Чхан-дона, «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Наездник» Хлои Чжао, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды. Десятку замыкает восстановленная версия незавершенного фильма Орсона Уэллса «Другая сторона ветра».

28 ноября Национальный совет кинокритиков США объявил драму «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом года.

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