Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус». Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Vox.

Церемония вручения награды состоится 6 января 2019 года. Ведущими станут актеры Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Сандра О («Убивая Еву»).

В категории «Лучший фильм — драма» номинированы картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Звезда родилась».

За награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» поборются «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Мэри Поппинс возвращается» и «Власть».

В категории «Лучший драматический актер» заявлены Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Лукас Хеджес, Рами Малек и Джон Дэвид Вашингтон, а среди актрис в той же категории — Гленн Клоуз, Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.

За игру в комедийном фильме или мюзикле были отмечены Кристиан Бэйл, Лин-Мануэль Миранда, Вигго Мортенсен, Роберт Редфорд и Джон Кристофер Рейли; в женской аналогичной номинации заявлены Эмили Блант, Оливия Колман, Элси Фишер, Шарлиз Терон и Констанс Ву.

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