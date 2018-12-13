Трамп принял Кристиана Бэйла за настоящего Бэтмена

Актер Кристиан Бэйл, сыгравший Бэтмена в супергеройском боевике «Темный рыцарь», рассказал, что президент США Дональд Трамп однажды перепутал его с персонажем фильма. Запись интервью с артистом опубликовал портал Variety в Twitter.

«Мы снимали "Бэтмена" в "Трамп-Тауэр", и он пригласил нас в свой офис. Я думаю, он принял меня за Брюса Уэйна, потому что я был одет как Брюс Уэйн, и он общался со мной, будто я Брюс Уэйн. Поэтому я просто подыгрывал. Я тогда и подумать не мог, что он будет участвовать в президентской гонке», — поведал Бэйл.

Брюс Уэйн — вымышленный персонаж комиксов издательства DC Comics, миллиардер, который борется с преступностью, скрываясь за образом Бэтмена.

Британец Кристиан Бэйл сыграл Брюса Уэйна в трех фильмах о Бэтмене, снятых режиссером Кристофером Ноланом — «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Картины вышли в 2005-м, 2008-м и 2012 годах соответственно.

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