Леди Гага увидела угрозу жизни в запрете Трампа на службу трансгендеров в армии

Запрет президента США Дональда Трампа на службу трансгендерам в американских вооруженных силах поставит под угрозу жизнь людей, заявила поп-певица Леди Гага. Она раскритиковала решение главы государства в Twitter в четверг, 27 июля.

Исполнительница отметила, что инициатива Трампа вызовет агрессию по отношению к трансгендерам, которые «и так ежедневно страдают от социальной изоляции».

«Вы знали, что 45 процентов этих людей в возрасте от 18 до 24 лет уже пытались покончить жизнь самоубийством?» — спросила Гага. В твитах она указала главу государства в качестве адресата.

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Накануне президент США заявил, что принял решение запретить трансгендерам служить в армии. «Нельзя заставлять вооруженные силы тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил Трамп. Его слова вызвали протесты в Нью-Йорке.

В ноябре 2016 года Леди Гага устроила пикет у небоскреба «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, принадлежащего Трампу. Певица забралась на мусороуборочную машину с плакатом Love trumps hate («Любовь побеждает ненависть»).