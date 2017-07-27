Американцы устроили акцию протеста из-за запрета армейской службы трансгендерам

Жители Нью-Йорка вышли на акцию протеста из-за решения президента США Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Кадры публикует Ruptly.

Демонстранты собрались на площади Таймс-сквер, размахивали флагами ЛГБТ-движения и выкрикивали лозунги «Сопротивляйся!» и «Нет! Во имя человечества, мы отказываемся принимать фашистскую Америку!»

Решение Трампа запретить трансгендерам служить в вооруженных силах страны было принято 26 июля. «Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил глава государства.