Пентагон предпочел отложить прием трансгендеров в армию

Министерство обороны США на полгода отложило прием трансгендеров в вооруженные силы страны. Соответствующее решение принял глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

Отмечается, что объявление о снятии запрета трансгендерам служить в армии США было запланировано на 1 июля, но теперь оно отложено до 1 января.

В июне 2016 года тогдашний министр обороны Эштон Картер объявил об отмене запрета на военную службу трансгендеров в американской армии.

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В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон решил организовать специальную рабочую группу на предмет исследования того, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность вооруженных сил. Картер заявил, что существующие правила Минобороны относительно половой принадлежности военнослужащих, устарели. По его словам, наиболее важным при оценке квалификации военного является способность и готовность человека выполнять свою работу.

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам. Реформа не коснулась людей, сменивших пол, — по существующим правилам, они не должны открыто заявлять об этом. В противном случае их увольняют.

