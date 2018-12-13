Популярные актеры дебютируют в короткометражных хоррорах

Кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер альманаха российских короткометражных фильмов «Русское краткое. Выпуск 2». Клип поступил в редакцию «Ленты.ру» 12 декабря.

По словам создателей, «Русское краткое» объединяет как известных кинематографистов, так и начинающих режиссеров, в частности популярных артистов кино, более известных зрителю по своим актерским работам. «В сборники входят фильмы самых разных жанров: от комедии до хоррора, от молодежной лав-стори до экзистенциальной драмы», — говорится в пресс-релизе.

Продолжение киноальманаха выйдет в российский прокат 25 января 2019 года. В него вошли пять короткометражек. В работе над сборником приняли участие Александр Домогаров-младший, Ирина Вилкова, Сергей Кемпо, Лукерья Ильяшенко, Ольга Сутулова, Марина Васильева и Елена Нестерова.

Первый выпуск «Русского краткого» вышел в октябре 2018 года.

«Русское краткое. Выпуск 2» на «Афише».

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